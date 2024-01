Regionali: via ai confronti tra candidati, Truzzu si sgancia

La prima delle ultime tre settimane di campagna elettorale per le Regionali del 25 febbraio in Sardegna si annuncia calda, dopo le schermaglie anche dure tra Renato Soru e Alessandra Todde nel centrosinistra, e gli attacchi ripetuti della candidata Pd-M5s nei confronti dell'avversario di centrodestra Paolo Truzzu. Nei prossimi giorni sono previsti tre confronti tra i quattro candidati alla presidenza, la quarta è Lucia Chessa (Sardegna R-esiste), organizzati dalle associazioni di categoria agricole e del commercio e turismo. Confronti cui il candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari ha già annunciato di non partecipare, in linea di massima, per questioni di tempo e organizzative del tour cominciato nei territori.

Si parte venerdì 2 febbraio a Cagliari al Caesar's hotel con l'incontro organizzato da Copagri che propone un confronto sul tema 'Una nuova legislazione per una nuova agricoltura'. Con i vertici dell'organismo, moderati dalla giornalista Eleonora Bullegas, dialogheranno Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa. Truzzu non ci sarà, mentre quasi certamente riuscirà a intervenire in collegamento video all'appuntamento del giorno successivo, sabato 3, organizzato da Confcommercio nella propria sede del capoluogo. Un incontro a porte chiuse che ha sollevato polemiche per il mancato invito alla candidata outsider Lucia Chessa: saranno solo in tre (Todde, Soru e Truzzu) a confrontarsi con gli operatori sardi e con le domande del giornalista Luca Telese.

Nuovo faccia a faccia, poi, qualche giorno dopo, il 5 febbraio, sempre al Caesar's hotel di Cagliari. Si parlerà di nuovo di agricoltura, questa volta con Confagricoltura, con il titolo 'Coltiviamo il futuro della Sardegna'. L'evento è conclusivo di un tour di quattro tappe nei territori dell'Isola e a Cagliari vedrà la partecipazione del presidente nazionale dell'associazione agricola, Massimiliano Giansanti. Anche per questo appuntamento non è confermata la presenza di Truzzu. Nei giorni scorsi è arrivato l'appello dell'avversaria Alessandra Todde che lo ha invitato a non sottrarsi ai confronti pubblici, mentre Renato Soru ha invitato tutti a un confronto 'all'americana' in una università.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA