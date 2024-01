Regionali: primo confronto in Rai tra i 4 candidati Sardegna

Andrà in onda giovedì 1 febbraio, alle 13.15 su Rai Tre e alle 23.05 su Radio Uno il primo confronto tra i quattro candidati alla presidenza della Regione Sardegna in vista delle elezioni del 25 febbraio. In studio la candidata di Sardigna R-esiste Lucia Chessa, Renato Soru per la Coalizione sarda, Alessandra Todde per il campo largo di centrosinistra e Paolo Truzzu per il centrodestra. La tribuna elettorale sarà registrata alle 9.30. Conduce la giornalista Rai Maria Spigonardo.



