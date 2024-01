Non versa 40mila euro di Irpef, nei guai un impresario

Tra il 2021 e il 2022 avrebbe omesso di versare all'erario circa 40mila euro di ritenute Irpef che, però, aveva trattenuto nelle buste paga. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza di Iglesias effettuando un controllo nei confronti di una società operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con sede legale a Villamassargia.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, il titolare della società "ha omesso in 23 occasioni di versare gli importi dovuti all'Erario a seguito del trattenimento dallo stipendio del dipendente di tali quote della retribuzione così danneggiando anche 14 lavoratori dipendenti del tutto ignari del mancato versamento. Per nove di essi doppio danno: le ritenute sono state operate e non versate per due annualità di imposta consecutive", spiega la Guardia di finanza.



