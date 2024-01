Vela: l'italiano Mura terzo in classifica Global solo Challenge

Continua la navigazione di Andrea Mura e Vento di Sardegna verso Capo Horn nella Global solo Challenge, il giro del mondo in solitaria in barca a vela. Ora lo skipper italiano è salito dal quarto al terzo posto, superando lo statunitense Ronnie Simpson con la sua Shipyard Brewing.

Davanti a Mura, a sette giorni e quasi 2400 miglia marine di distanza, l'altra statunitense Cole Brauer a bordo di First Light che ha già doppiato Capo Horn, mentre in testa alla classifica provvisoria c'è ancora il francese Philippe Delamare con l'imbarcazione Mowgli che si trova davanti alle coste del Brasile.

Superata la burrasca, Andrea Mura e Vento di Sardegna portano a casa un novo record di percorrenza, 338 miglia in 24 ore, dopo che cinque giorni fa aveva già battuto il record di velocità sulle 24 ore della Global Solo Challenge (313,92 miglia nautiche ad una velocità media di 13,08 nodi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA