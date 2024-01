Fermato un carico di ketamina e anfetamina via posta, un arresto

Si è fatto arrivare il carico di ketamina e anfetamina in un punto ritiro di pacchi ma ad attendere la consegna c'erano anche i carabinieri. I militari del Nucleo investigativo di Cagliari hanno arrestato a Villacidro un 23enne per detenzione e spaccio di droga. I carabinieri hanno cercato di fermare il giovane appena ritirato il pacco con la droga, ma lui è fuggito raggiungendo un autocompattatore dove lo ha gettato.

I militari hanno recuperato l'involucro e bloccato il 23enne.

Dentro il pacco hanno trovato 200 grammi di ketamina e 200 pastiglie di anfetamina. Il 23enne adesso si trova in carcere a Uta.



