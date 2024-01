Carnevale a Pirri, 3 giorni di appuntamenti sino al 13 febbraio

Si rinnova l'appuntamento con "Su Carrasciali Pirresu". Organizzato dalla compagnia cagliaritana Il crogiuolo, sostenuto dal Comune e dalla Municipalità di Pirri, l'evento ha preso il via il 28 febbraio e si protrarrà fino al 13 febbraio 2024. La riscoperta delle tradizioni regionali è al centro di questa manifestazione, che coinvolge Casa Saddi, le vie cittadine e il Parco La Vetreria.

Il programma variegato offre uno spaccato suggestivo delle leggende sarde attraverso spettacoli, come "Nais", l'8 febbraio alle 17 Casa Saddi, con Maura Grussu e Nanni Melis; un'immersione nelle storie popolari isolane, con maschere e figure mitiche. Sempre giovedì Grasso, alle 20.30 "Il Sogno di un uomo ridicolo" porta sul palco una rilettura surreale di un racconto di Dostoevskij.

Il clou dell'evento è la sfilata maschere del 11 febbraio, partendo dal Parco La Vetreria alle 11. Dalle 12, invece, una divertente proposta per i più giovani con "Bingo e la magia delle bolle di sapone"- E alle 17, a Casa Saddi, "Frammenti rosa", un divertente spettacolo sulle donne che sanno ridere di se stesse e che fanno ridere, mentre alle 19.30 "Ninna Nanna per la pace" offre un momento di serenità con Annalisa Mameli e Corrado Arangoni.

Il gran finale, martedì Grasso, il 13 febbraio, presenta un momento di intrattenimento con la Banda musicale di Pirri, alle 10.30. Alle 12 Casa Saddi ospita lo spettacolo "W re Cancioffali", alle ore 17 "Nel magico mondo di Oz" e alle 21 "Le corna sono come i tacchi slanciano".

Gli spettacoli a Casa Saddi richiedono un biglietto da 1 euro, con possibilità di prenotazione tramite messaggio scritto su WhatsApp al numero 334.8821892.



