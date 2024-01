Riva: Zola a camera ardente, 'un riferimento per tutti noi'

"Non ci sono parole per descrivere personaggi come Riva, un riferimento per tutti noi, per il suo comportamento in campo e fuori". Così un commosso Gianfranco Zola, anche lui presente alla camera ardente allestita nello stadio di Cagliari per l'ultimo saluto a Rombo di tuono.

"Come fai a non apprezzare le sue qualità, abbiamo imparato molto da persone come lui. E' giusto riconoscere e dare il valore che merita Riva", conclude l'ex fantasista di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari nonché della Nazionale azzurra.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA