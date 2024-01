Riva: a Cagliari per funerali il sindaco e vice di Leggiuno

Il sindaco e il vice sindaco di Leggiuno, Giovanni Parmigiani e Pier Davide Fantoni, sono sbarcati a Cagliari per partecipare alle esequie di Gigi Riva e portare il saluto di tutta la comunità del centro del Varesotto che ha dato i natali a Rombo di Tuono.

I due rappresentanti del comune sono stati ricevuti questa mattina in municipio dal sindaco Paolo Truzzu.

Dopo la visita nel Palazzo Civico di via Roma, i due amministratori di Leggiuno hanno raggiunto lo stadio Unipol Domus per rendere omaggio alla salma di Gigi Riva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA