Casa Melis a Capoterra diventa un'opera in mattoncini Lego

Al suo attivo ha 16 monumenti sardi realizzati con i mattoncini Lego oltre a diorami diventati famosi in tutto il mondo come Piazza San Marco di Venezia e la Fontana di Trevi di Roma. L'ultima opera italiana realizzata è stata la cattedrale di Trani e ora il brick builder Maurizio Lampis presenta la sua 17/a opera tutta sarda: Casa Melis di Capoterra. Il lavoro è stato commissionato dal Comune e Pro Loco di Capoterra dove verrà esposta per essere visibile a tutti gli appassionati Lego o semplici curiosi.

Il nuovo diorama, presentato ufficialmente ieri, è composto da circa 20.000 mattoncini, e ci sono voluti 100 giorni per la sua realizzazione. L'opera misura 103 centimetri x 78 x 42 di altezza ed è stata creata riproponendo tutti i suoi originali dettagli che ne fanno il monumento più importante e caratteristico di Capoterra.

Come da prassi nei progetti non sono stati utilizzati software o programmi dedicati ma solo materiale fotografico. Lampis sviluppa i suoi progetti utilizzando e conoscendo dettagliatamente il catalogo dei mattoncini Lego per rappresentare ogni suo monumento. Lavora sulla scala mini figura (3.5 cm) per proporzionare tutti i suoi accurati diorama.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA