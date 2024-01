Brucia un'auto e aggredisce poliziotti, arrestato a Iglesias

In preda ai fumi dell'alcol ha dato fuoco a un'auto e le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di una palazzina. E' accaduto alcuni giorni fa a Iglesias: un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

Le ragioni del gesto non sono state ancora chiarite. Il 27enne ha utilizzato della diavolina per dare fuoco all'auto, poi è fuggito.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e gli agenti della squadra volante del Commissariato di Iglesias.

Visionando i filmati delle telecamere della zona i poliziotti hanno identificato il 27enne e lo hanno rintracciato nella sua abitazione. In casa aveva ancora il materiale utilizzato per incendiare l'auto.

Il giovane è stato portato in Commissariato dove ha anche aggredito i poliziotti ed è stato arrestato.



