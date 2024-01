Regionali: Cappellacci, grave se Roma violentasse scelta sarda

"I partiti nazionali tengano conto della sensibilità locale. Sarebbe grave se questa sensibilità, che si è espressa in modo forte per la candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione Sardegna, venisse violentata". Lo ha detto Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Fi, ai microfoni di L'Attimo Fuggente condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Radio Giornale Radio.

Per l'ex governatore sardo, "è legittimo che FdI avanzi una richiesta di candidatura, ma c'è anche la regola della continuità: Meloni, Salvini e Tajani faranno una sintesi per salvaguardare l'unità, non correremo divisi. Noi - precisa - siamo con la coalizione sia con Truzzu che con Solinas".

Quanto all'attuale presidente, Cappellacci afferma: "In Sardegna sono stati commessi degli errori, oggi Solinas paga un prezzo più alto delle sue responsabilità. Ma deve essere rispettato e non mortificato, anche in vista del suo futuro che non può terminare così".



