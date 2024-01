Cade durante prove gara di motocross, ferito 45enne di Berna

E' caduto dalla moto mentre era impegnato nelle prove libere per competere a una gara di motocross. Un 45enne svizzero, residente a Berna, è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice giallo.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Maracalagonis nella pista di motocross in località "Carroni". Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena che si sono occupati dei rilievi dell'incidente.



