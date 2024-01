Sale su bus con una pistola e minaccia passeggeri a Cagliari

Ubriaco, ha minacciato con una pistola, poi risultata a piombini, i passeggeri di un bus del Ctm, terrorizzandoli. E' accaduto ieri sera a Cagliari, in piazza Matteotti. Denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, un 29enne tunisino, residente ad Assemini, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono subito intervenuti e hanno sorpreso il giovane "in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool - spiegano - mentre maneggiava platealmente una pistola in maniera tale da terrorizzare i presenti". E' stato bloccato e l'arma sequestrata: era una Beretta calibro 92 a piombini, priva di tappo rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA