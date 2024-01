Nel presepe vivente di Pasca di Natali arrivano Re Magi e Befana

Sarà l'evento che chiude i festeggiamenti della manifestazione Pasca di Natali in carrera, che dal 26 dicembre sta animando le strade e le cantine del centro storico di Calangianus, in particolare il quartiere della chiesa di Santa Giusta. Sabato 6 gennaio alle 18 arriva la Befana, che andrà ad aggiungersi ai Re Magi, protagonisti della giornata dell'Epifania all'interno della rappresentazione in costume del presepe vivente con antichi mestieri.

Animeranno la serata le voci del coro polifonico Boci d'Agliola di Telti e del gruppo folk Lu Rizzatu di Calangianus, insieme ai balli della scuola New Dance Gallura, i canti a ghiera di Vincenzo Murino e la fisarmonica di Gian Franco Salis.

Pasca di Natali nasce dal lavoro dell'associazione turistico culturale Contiamoci, con il patrocinio del Comune, con l'obiettivo di tramandare il valore della tradizione del presepe e un messaggio di speranza del Natale, oltre che valorizzare il centro storico della cittadina con un evento in grado di richiamare persone da altri paesi.

Il presepe, capace di far rivivere l'atmosfera della vita di un tempo, è allestito in vecchie abitazioni e cantine ed è animato da figuranti in abiti tradizionali. Per tutte queste giornate sono state aperte le botteghe degli antichi mestieri con la dimostrazione della preparazione di piatti della tradizione come li siati o li ciusoni, gli amati gnocchi galluresi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA