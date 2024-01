Si chiama Gemma la prima nata a Sassari nel 2024

Un inizio di anno carico di gioia ed emozioni. I familiari hanno atteso con gioia ed entusiasmo di accogliere la prima neonata dell'anno nuovo. È Gemma la prima bambina nata nel 2024. È venuta al mondo alle ore 1.06 e ha pesato 3.170 kg. La mamma, Sara Scarpa, ha 21 anni ed è di Porto Torres, mentre il padre ha 24 anni e si chiama Josuè Cabrera.

"È il nostro primo figlio e stiamo vivendo un momento molto emozionante. È un'esperienza ancora più bella del previsto", ha dichiarato Cabrera. La bambina è nata con parto spontaneo, la piccola e la madre sono in ottime condizioni di salute.

La signora Scarpa ha partorito con parto spontaneo ed è stata assistita dall'ostetrica Valeria Poddighe, dalla ginecologa Alessandra Gulotta, da Stefano Mazzari e Martina Bonfili medici specializzandi e da Moira Fini operatrice sociosanitaria.

Grande attesa e gioia hanno caratterizzato anche l'ultimo giorno dell'anno. E' una bambina anche l'ultima nata nel 2023 e si chiama Virginia. La piccola è nata alle ore 9.18 del 31 dicembre e ha pesato kg 3.240. La mamma, Monica Serra, ha 33 anni ed è di Ploaghe, un piccolo paese della Provincia di Sassari. "Sono molto contenta. E' la mia prima figlia e sono molto emozionata", ha dichiarato la neomamma. È nata con parto spontaneo ed è stata assistita dall'ostetrica Isabella Pischedda, dalla ginecologa Stefania Sanna e da Dario Tancredi, medico tirocinante. Sia la mamma che la bambina stanno bene.

La Clinica di Ginecologia e ostetricia dell'Aou di Sassari, diretta dal professor Giampiero Capobianco, è un punto di riferimento per tutto il territorio del nord della Sardegna e anche in questo nuovo inizio d'anno, i medici e tutto il personale del reparto hanno assistito con entusiasmo, professionalità e dedizione le neomamme.



