Azione sceglie Soru per le regionali di febbraio in Sardegna

Azione ha scelto: per le prossime elezioni regionali del 25 febbraio in Sardegna sosterrà l'ex presidente della Regione e fondatore di Tiscali, Renato Soru, "unico candidato governatore in grado di promuovere un progetto autonomista, realizzabile, concreto e innovativo, a differenza di chi continua a proporre favole irrealizzabili o si nasconde dietro fiumi di parole, per portare la Sardegna a testa alta in Italia e in Europa".

Martedì 2 gennaio a Cagliari alle 16,30 ci sarà una conferenza stampa, alla presenza del deputato Ettore Rosato e Renato Soru, annuncia il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca.

Nella sua relazione Cucca ha ripercorso il tracciato fatto fino ad oggi per contribuire alla costruzione di un soggetto, "il grande centro", che facesse da catalizzatore per quanti fino ad oggi sono rimasti delusi dalla politica portata avanti da partiti di destra e sinistra "legati a filo doppio ad interessi romani che hanno trattato la Sardegna come una lontana colonia dell'impero e niente hanno a che spartire con gli interessi dei sardi. Purtroppo il copione già vissuto col centrosinistra - ha detto - si ripete col centrodestra, e, dopo tanto attendere e lottare, ci si è dovuti arrendere al fatto che ancora oggi si è costretti ad indugiare ulteriormente nell'individuare un candidato scelto in Sardegna in rappresentanza dei sardi, a favore di un candidato scelto dai tavoli romani e che a quei tavoli, e non ai sardi, dovrà rispondere". Secondo Cucca "si è persa un'occasione storica per costruire un progetto che diventasse punto di riferimento per i sardi moderati con una vera vocazione autonomista, distante da partiti prostrati ai voleri romani e dalle forze estremiste e populiste". Da qui la scelta di correre accanto a Soru.



