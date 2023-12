Non dichiarano 60mila euro portati in Italia, 5 persone nei guai

Erano appena sbarcati da aerei atterrati all'aeroporto di Cagliari-Elmas e non avevano dichiarato le ingenti somme che avevano portato in Italia.

I funzionari dell'Agenzia della Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno bloccato cinque viaggiatori provenienti da Paesi fuori dall'Unione Europea che avevano portato complessivamente in Italia 60mila euro, quando il limite consentito è di 10mila.

"I cinque - fanno sapere dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - I soggetti si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'oblazione immediata con il pagamento della sanzione ridotta pari al 5% dell'importo eccedente il limite consentito".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA