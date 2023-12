Rapinarono un uomo dopo averlo picchiato, 2 arresti a Cagliari

Hanno teso una trappola a un 43enne di Quartu per rapinarlo, lo hanno picchiato e accoltellato per portargli via il denaro. Gli agenti della squadra mobile di Cagliari hanno arrestato un 49enne e un 51enne una rapina avvenuta a gennaio in una abitazione a Sant'Elia.

Indagate anche altre sue persone, un uomo e una donna, complici del colpo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia proprio l'indagata avrebbe teso la trappola alla vittima, invitandolo a trascorrere la serata nella sua abitazione a Sant'Elia. Avrebbe poi avvertito i due arrestati dell'arrivo del 43enne e soprattutto del fatto che l'uomo avesse una ingente disponibilità di denaro.

Una volta in casa il 43enne è stato aggredito dai due arrestati - avevano i volti coperti da passamontagna ed erano armati di pistola e coltello - che lo hanno prima minacciato poi colpito con calci, pugni e con il calcio della pistola al volto e alla testa, fino a ferirlo con due fendenti alla gamba e all'addome, costringendolo a consegnare uno zaino con all'interno 7mila euro in contanti.

Il 43enne era stato ricoverato al Brotzu in codice rosso.

Dopo l'aggressione e la rapina sono scattate le indagini che hanno consentito di individuare gli autori materiali della rapina, la donna che ha teso la trappola e il complice che faceva il palo fuori dall'abitazione. I due ieri mattina sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare e adesso si trovano in carcere a Uta.



