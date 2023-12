Perseguita e minaccia di morte l'ex, 60enne in carcere

Ha minacciato di morte l'ex compagna e continuava a perseguitarla. Un sessantenne, originario del Medio Campidano, è stato arrestato dai carabinieri dopo l'ennesimo tentativo di approccio alla 37enne che aveva da tempo deciso di interrompere la relazione sentimentale.

L'uomo, il cui arresto è stato convalidato e si trova in carcere a Uta, si era più volte appostato fuori dal luogo di lavoro e dall'abitazione della donna, che - secondo quanto riferiscono gli investigatori - si sentiva perennemente controllata e viveva in un costante stato di ansia e di paura che la obbligava a cambiare il proprio stile di vita. La 37enne aveva anche chiesto il supporto di conoscenti, parenti e amici per essere accompagnata a casa dopo il lavoro e adottato ogni tipo di attenzione durante le normali occupazioni della vita quotidiana, nel timore che l'ex compagno potesse farle del male.

A seguito di minacce nei confronti della 37enne da parte del 60enne, a novembre, i carabinieri avevano predisposto una sistematica attività di vigilanza ma l'ex compagno non si era fermato. Anzi, aveva anche postato sul proprio profilo personale Facebook una sorta di "countdown" per la sua morte e per quello della donna.

Intensificando la vigilanza i militari hanno fermato l'uomo alla fermata dell'autobus dove la donna stava attendendo il mezzo pubblico per tronare a casa. quando si è avvicinato alla 37enne è stato fermato dai carabinieri.



