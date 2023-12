Ministra Locatelli inaugura Casa di comunità a Nuoro

È stata inaugurata oggi dalla ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, in visita due giorni in Sardegna, la Casa di comunità "San Francesco" a Nuoro, che accentra al suo interno tutte le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, nonché la direzione generale dell'azienda socio sanitaria locale.

Il taglio del nastro alla presenza degli assessori regionali della Sanità, Carlo Doria, e dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, con il direttore generale della Asl barbaricina, Paolo Cannas e il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.

"La Casa di comunità - ricorda Cannas - permette il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta socio-sanitaria territoriale, in termini di miglioramento della accessibilità ai vari servizi e della qualità complessiva, e rappresenta per noi il punto di partenza che ci vede impegnati a costruire "comunità di pratica" efficienti, la mappatura dei processi clinici e logistici come elemento imprescindibile per capire dove innovare".



