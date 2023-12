Fusione aeroporti: prima udienza al Tar, si va al merito

Prima udienza al Tar sul ricorso presentato da Confcommercio Sud Sardegna - e a cui si è associata anche la Regione - contro il coinvolgimento dell'aeroporto di Cagliari nella fusione con gli altri scali del nord dell'Isola, Olbia e Alghero: il giudice del Tribunale amministrativo regionale esaminerà la questione nel merito nei prossimi mesi.

Gli avvocati dei ricorrenti non avevano chiesto la sospensiva perchè, spiega all'ANSA Aristide Police, uno dei legali che seguono il ricorso, "gli effetti sono sospesi già dalla pronuncia della Corte dei Conti". Nel caso in cui la Camera di commercio di Cagliari-Oristano dovesse emanare una nuova delibera riuscendo a superare le obiezioni dei giudici contabili, gli avvocati - chiarisce Police, sono pronti a presentare al Tar una istanza cautelare per la sospensiva del provvedimento.

Per il momento si ragiona su quello che c'è. Difficile fare previsioni sui tempi della udienza di merito. Nel reclamo si chiede l'annullamento - previa adozione di idonea misura cautelare - della deliberazione adottata dalla giunta della Camera di commercio di Cagliari-Oristano lo scorso settembre.

Quella che, si legge nel reclamo, "prevede il conferimento della partecipazione detenuta in Sogaer dalla Camera di Cagliari-Oristano nella società conferitaria Ligantia spa (società controllante di Geasar spa e Sogeaal spa, rispettivamente concessionari degli aeroporti di Olbia e Alghero) a fronte di un aumento di capitale di F2i Ligantia spa, con esclusione del diritto di opzione, riservato alla Camera di Cagliari-Oristano". All'esito dell'operazione la holding (F2i Ligantia) - si legge nel documento - deterrà le partecipazioni di maggioranza sulle società di gestione dei tre aeroporti sardi, mentre la Camera di Cagliari-Oristano avrà la quota di minoranza del 40.5%. "Con tale operazione - così dice il ricorso - la Camera dismette la gestione dell'essenziale struttura strategica per lo sviluppo della circoscrizione territoriale di competenza, laddove F2i Sgr ricoprirà il ruolo di socio industriale responsabile della operatività (gestione) e sviluppo (programma industriale) delle infrastrutture (aeroporto di Cagliari Elmas) coinvolte".



