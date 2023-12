Customer service Amazon a Cagliari, in 10 anni 1500 lavoratori

Il customer service Amazon di Cagliari celebra i primi dieci anni dall'apertura. Il sito è infatti entrato in attività nel giugno del 2013 con 60 dipendenti, oggi sono oltre 1.500 i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

L'età media dei dipendenti si attesta sui 38 anni: il 75% degli operatori proviene dalla stessa Sardegna con una concentrazione particolare nella provincia di Cagliari (59%). Le donne rappresentano il 57% e oltre il 78% dei dipendenti del customer service usufruisce di modalità di telelavoro.

Gli operatori del customer service offrono supporto ai clienti di Amazon.it per tutte le categorie di prodotto, in relazione alle richieste sia pre che post-vendita. Il centro di Cagliari fornisce inoltre assistenza tecnica per Amazon Kindle e per il negozio digitale (MP3, App-Shop Amazon per Android, Cloud Player, Cloud Drive, Fire TV e dispositivi Echo).

"A dieci anni dall'apertura siamo orgogliosi dell'importante risultato occupazionale raggiunto che supera di gran lunga le nostre previsioni iniziali per questo centro. Continueremo ad investire in questo territorio e ad individuare iniziative che possano dare un supporto concreto alla comunità", ha dichiarato il responsabile del customer service, Flavio Giovanetti.

Oltre al customer service, Amazon è presente in Sardegna anche con un deposito di smistamento sempre a Cagliari ed entrato in attività nel novembre del 2020 e dove lavorano oltre 40 persone a tempo indeterminato per operatori di magazzino e funzioni di supporto, a cui si aggiungono circa 170 autisti assunti dai fornitori di servizi di consegna.



