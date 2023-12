Cdm impugna collegato alla Finanziaria 2023

Il Consiglio dei ministri ha impugnato anche la legge della Regione Sardegna n. 9 del 23/10/2023, recante "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", il cosiddetto collegato alla Finanziaria, in quanto "talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ambiente e paesaggio, di ordinamento civile, di ordine pubblico e sicurezza, di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di tutela della salute, di coordinamento della finanza pubblica, di governo del territorio ed assetto territoriale, violano gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lett. h), l) ed s), 117, terzo comma e 133, secondo comma, della Costituzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA