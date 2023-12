Basket: per la Dinamo ultima chance in Champions league

Mercoledì sera la Dinamo Banco di Sardegna Sassari si giocherà l'ultima chance di accesso ai play-in di Champions league.

Alle 20,30, al PalaSerradimigni, i sassaresi di Bucchi dovranno vincere contro i polacchi dello Stettino, e dovranno farlo con uno scarto di almeno 9 punti, per ribaltare la sconfitta di 8 punti subita in Polonia nella gara d'andata e avere la certezza di accedere ai play-in, gli spareggi per approdare agli ottavi di finale della competizione europea.

"Sarà una partita difficile, ma affascinante. Conosciamo il valore dei polacchi. Sono sicuro che daremo tutto e cercheremo di fare la miglior partita possibile, sfruttando anche il recupero fondamentale e la reazione della gara di andata", sono le parole di coach Piero Bucchi.

La Dinamo potrebbe qualificarsi anche vincendo con 7 punti di vantaggio, ma sarebbe legata ai risultati dell'altra partita del gruppo D, quella fra Aek Atene e Ludwigsburg. "Dobbiamo essere continui all'interno dei 40 minuti, ci serve una vittoria con uno scarto maggiore di 1 punto, ma prima di tutto occorre fare una bella prestazione. Poi ci metteremo a fare calcoli.

Importantissima la parte difensiva, loro hanno giocatori di talento e dovremmo essere bravi ad aiutarci e ad eseguire il piano partita nel migliore dei modi", conclude Bucchi.



