Picchia la compagna e il figlio minore, arrestato a Sanluri

Ha picchiato la compagna e uno dei figli minorenni. Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto a Sanluri.

A fare scattare l'allarme è stata proprio la compagna dell'arrestato che ha segnalato l'aggressione in atto. L'uomo, stava violentemente percuotendo la convivente in presenza dei figli minori, addebitandole di essere tornata tardi dal lavoro".

Ma non solo, poco prima, il 44enne aveva anche colpito al volto uno dei figli minori che si era frapposto in difesa della madre.

La donna è stata trasportata all'ospedale Brotzu dove è stata ricoverata. Già in passato l'arrestato si era reso ,protagonista di episodi analoghi.



