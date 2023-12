A Quartu la Cantata di Natale con la napoletana Vetere

Natale a Quartu con una star della musica popolare italiana. Martedì 19 dicembre, alle 20, ospite d'eccezione nella chiesa di Santo Stefano è Fausta Vetere, cantante partenopea, tuttora componente della 'Nuova Compagnia di Canto Popolare'.

Vetere fa parte del gruppo dalla fondazione del 1967. Si esibirà nel tradizionale appuntamento della "Cantata di Natale'.

Ci sarà Umberto Maisto alla chitarra classica.

Tra i protagonisti anche Alessandro Foresti all'organo e tanti artisti isolani tra ricerca e interpretazione della musica sacra: Elena Ledda e Simonetta Soro alla voce, Mauro Palmas al liuto cantabile, Silvano Lobina al basso.

La Cantata di Natale, con ingresso libero, rientra tra le iniziative di 'Natale a Quartu', la rassegna del Comune organizzata con la collaborazione dell'Associazione Enti Locali perle Attività Culturali e di Spettacolo. Accese le luminarie e il videomapping nella facciata della chiesa di Sant'Agata, sono iniziati in città anche gli appuntamenti programmati per questa edizione, dalla musica al teatro passando per il trenino turistico, la mongolfiera e il circo.



