Premio Donna e Lavoro Sardegna alla ministra Calderone

Sono 19 le donne che domani 17 dicembre alle 11, negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari, riceveranno il riconoscimento regionale "Donna e Lavoro", per la valorizzazione delle migliori esperienze di lavoro femminile in Sardegna. Il Premio "Donna e Lavoro" dell'anno sarà conferito alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Il premio, alla sua prima edizione, è intestato a Francesca Sanna Sulis, imprenditrice, stilista e filantropa sarda. Ad aprire la cerimonia, l'intervento dell'assessora regionale del Lavoro, Ada Lai.

Verranno conferiti premi in 15 categorie. Per quella Istituzioni il premio andrà a Maria Alessandra Pelagatti, prima donna a guidare la Procura di Cagliari; per il Sociale a Suor Anna Cogoni che gestisce l'Oasi di San Vincenzo, casa di accoglienza per bambini e ragazzi in difficoltà; per la Didattica e Ricerca a Stella Piro Vernier, professoressa di analisi matematica all'università di Cagliari; per la Sanità a alla chirurga senologa Rita Nonnis dell'Aou di Sassari; per il Turismo a Pasqua e Giovanna Palimodde, titolari dell'hotel-ristorante Su Gologone di Oliena (Nuoro); per l'Editoria Network e comunicazione a Caterina Cosseddu, editrice di Telesardegna; per l'Imprenditoria a Lucina Cellino amministratrice delegata del Gruppo Cellino (farine e pasta); per il Giornalismo alla responsabile della sede ANSA di Cagliari Roberta Celot; per le Professioni all'ingegnera civile Maria Sias; per la Scrittura all'autrice Cristina Caboni; per l'Arte e Spettacolo all'attrice Lia Careddu; per la Comunicazione Sociale alla giornalista de l'Unione Sarda e scrittrice Maria Francesca Chiappe; per l'Artigianato alla tessitrice Wilda Scanu e per l'Agroalimentare alle imprenditrici vitivinicole Luisa e Giulia Mura.

Infine tre riconoscimenti alla carriera Esperte della Giuria alle giornaliste Carmina Conte (esperta in comunicazione) e Susi Ronchi (coordinatrice regionale Giulia giornaliste) e all'imprenditrice del settore florovivaistico Rosina Zuliani Sgaravatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA