Attentato incendiario in una concessionaria di auto a Bosa

Alcune auto parcheggiate nel piazzale della concessionaria Del Piano Motors di Bosa, in via Alghero, sono andate distrutte in un attentato incendiario questa notte.

Il rogo è di chiara matrice dolosa: sul posto, infatti, sono state trovate tracce di una sostanza accelerante di fiamma.

L'allarme è scattato attorno alle 3. La squadra 7A del distaccamento di Macomer è intervenuta per spegnere l'incendio che ormai aveva avvolto diverse auto. Lunghe le operazioni di estinzione e messa in sicurezza dell'area da parte degli operatori che hanno lavorato per alcune ore.

Sul posto erano presenti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.



