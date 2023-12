Nasce Reset, portale web del turismo nord ovest Sardegna

"Reset" è il nuovo portale web nato per guidare il turista alla scoperta del nord ovest della Sardegna.

Reset (Rete tErritoriale di Sviluppo e spErimentazione Turistica) è stato presentato oggi dall'amministratore unico della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e dagli altri partner del progetto (Sardegna Ricerche, Università di Sassari, Multiss, Camera di commercio di Sassari): si propone come una vetrina per i paesi nord ovest dell'isola, con le loro eccellenze, tradizioni, appuntamenti folkloristici, eventi organizzati durante tutto l'arco dell'anno per far conoscere il territorio e i suoi prodotti.

Gli itinerari Reset guideranno il visitatore alla scoperta di questa parte di Sardegna, aiutandolo a pianificare il soggiorno nell'isola e rispondendo alle esigenze della domanda turistica.

Percorsi, pianificazioni degli spostamenti, pacchetti turistici: nel portale sarà possibile scegliere la tipologia di viaggio e la destinazione, il resto lo suggerirà Reset, prospettando più soluzioni, dando indicazioni su come muoversi e su quali itinerari sono presenti nel territorio.

Reset ha elaborato una piattaforma di collaborazione e co-sviluppo, nella forma del Living Lab, che è un' area riservata ai partner nella quale si può proporre, prender parte e concludere processi decisionali o elaborare proposte.

La piattaforma si pone come alternativa agli incontri dal vivo e consente alle parti coinvolte di confrontarsi e scambiarsi idee sulle tematiche legate al turismo.

Oltre al living lab, Reset ha elaborato un portale accessibile a tutti gli utenti, nel quale sono mostrati i contenuti inseriti dai partner suddivisi per punti di interesse, itinerari ed eventi.



