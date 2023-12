Telecamere illegali per controllare i dipendenti, denunciato

Aveva piazzato all'interno del suo autosalone telecamere per controllare i lavoratori, senza avere alcuna autorizzazione. Inoltre impiegava un lavoratore straniero in nero. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Selargius che hanno fatto scattare multe per 3mila euro nei confronti del titolare della concessionaria, un 40enne, e lo hanno anche denunciato per "uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadino straniero e sfruttamento del lavoro nero".

I militari dell'Arma ieri mattina hanno ispezionato l'autosalone scoprendo il sistema di videosorveglianza irregolare e identificando il lavoratore in nero che era anche sprovvisto di permesso di soggiorno dal 2009.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA