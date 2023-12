Calcio: Lapadula e Pavoletti, vittoria in rimonta col Sassuolo

Ancora una vittoria in rimonta per il Cagliari. Ancora una vittoria nei minuti di recupero. I rossoblù di Ranieri battono 2.1 il Sassuolo nel posticipo della 15/a giornata di Serie A.

Le due squadre all'inizio si sono sistemate a specchio, 4-2-3-1. Il problema del Cagliari è che il suo, di specchio, si rompe subito. Al 7' su calcio d'angolo Dossena non la prende, ostacolato dal compagno Zappa, Erlic sì. Ed è subito vantaggio per gli ospiti. Cagliari ferito, ci prova con l'orgoglio. Bene il Sassuolo nei primi dieci minuti. Non sembra risentire delle due pesantissime assenze, Boloca e soprattutto Berardi. Padrone del campo, occupa bene sia linea mediana e corsie.

Stessa storia nella ripresa. Ma la mossa di Ranieri di inserire Pavoletti e Luvumbo cambia un po' le cose. E in effetti al primo pallone buttato in mezzo dopo la sostituzione succede qualcosa: intervento scomposto di Tressoldi, giá ammonito, su Lapadula. E il Sassuolo resta in dieci. Però Dionisi mette su una muraglia. E il Cagliari finisce per sbatterci sempre addosso. Sino al 90' l'unica vera occasione è quella di Pavoletti. Con brivido perché Bajrami segna in contropiede, l'arbitro annulla. Ma poi c'è un Var da due minuti. Che però conferma l'offside. Dopo il 90' scatta l'ora Cagliari. Pareggia lapadula, poi la splendida rovesciata di Pavoletti, all'ottavo minuto di recupero. Ora la classifica sorride di nuovo al Cagliari, fuori dalla zona calda. E a due punti proprio dal Sassuolo.



