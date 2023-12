Skipper italiano Mura quarto in classifica Global Solo Challenge

Dalla quinta alla quarta posizione in poco più di una settimana di gara. Lo skipper sardo Andrea Mura resta sempre il primo tra gli italiani nella Global solo Challenge, giro del mondo a vela in solitaria senza scali e senza assistenza, con l'Open 50 Vento di Sardegna.

Davanti a lui, prima posizione, Mowgli del francesce Philippe Delamare, partito il 30 settembre, seguito da First Light dello statunitense Cole Brauer, partito il 29 ottobre, e da Shipyard Brewing dell'altro statunitense Ronnie Simpson, partito anche lui il 29 ottobre. Bendigedig del gallese Dafydd Hughes, partito il 26 agosto. Dopo Mura, partito il 18 novembre da A Coruña, n quinta posizione un altro italiano Riccardo Tosetto con la sua Obportus.

Il velista sardo, cinque giorni fa, dopo poco più di due settimane di navigazione ha superato l'equatore e ora si trova nell'Atlantico Meridionale al largo delle coste del Brasile in direzione Cape Town e del Capo di Buona Speranza, il primo dei tre grandi Capi che troverà lungo il suo percorso di 26mila miglia nautiche.



