Basket: Europa ancora amara per la Dinamo Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna affonda in Champions League sul campo dell'Aek Atene, subendo un passivo di 31 punti: 110-79 il punteggio finale a favore dei greci.

Troppo forti i padroni di casa, troppo stanchi i biancoblu di coach Piero Bucchi, che hanno dovuto rinunciare ancora al centro italo senegalese Ousmane Diop, che sta recuperando dopo l'intervento chirurgico a un menisco, e al play statunitense Stanley Whittaker, lasciato anche ieri in panchina.

La Dinamo è stata sotto per tutta la partita, rinunciando praticamente a difendere e accumulando già alla fine del primo tempo uno svantaggio di 20 punti.

Nel secondo tempo non è mai riuscita a riavvicinarsi all'Aek, concedendo agli avversari ben 30 punti in contropiede.

Poche le note positive fra i sassaresi, che non sono riusciti a sfruttare una giornata super in fase realizzativa del play Alessandro Cappelletti, capace di mettere a referto 17 punti con un mostruoso 5/5 da tre punti.

La sconfitta di ieri riduce al minimo le chance di qualificazione al turno successivo di Champions. I biancoblu sono costretti a vincere con uno scarto superiore agli 8 punti la prossima partita in casa contro Stettino, fra due settimane, per arrivare agli spareggi.

Domenica pomeriggio la squadra di Bucchi tornerà in campo a Brescia, contro la capolista della Lega A, la Germani degli ex Miro Bilan e Jason Burnell.



