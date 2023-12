Qualità della vita, Cagliari è 23/a ma perde cinque posti

La Città metropolitana di Cagliari è al 23/o posto in Italia per la qualità della vita nella classifica per province del quotidiano Il Sole 24 ore.

Rispetto al resto del sud e delle isole è un'isola felice: le altre aree del Mezzogiorno sono concentrate nella seconda metà della graduatoria.

Bene Cagliari, ma rispetto alla scorsa edizione fa cinque passi indietro: prima era 18/a.

Male, invece, le altre province: Oristano e Nuoro sono vicine tra loro al 65/o e al 67/o posto. Entrambe sono in ascesa: rispettivamente più cinque e più sette. Sassari, invece, è al 77/o posto con otto posizioni in meno.

Ultima la provincia del Sud Sardegna, 93/a su 107, perde anche sei posizioni.

Novanta gli indicatori statistici alla base dell'indagine.

Tra le novità anche l'indice dei progetti finanziati dal Pnrr, della solitudine, le farmacie, le famiglie con Isee sotto i 7mila euro, il gender pay gap, consumo di farmaci contro l'obesità, lavoratori domestici e l'aumento delle temperature.

Dieci gli indici sintetici inclusi nell'indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, ICity Rank sulle città digitali, composto da Amministrazioni digitali e Città aperte).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA