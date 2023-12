Blitz anticriminalità in centro Sassari, arresti e perquisizioni

Due arresti per possesso di cocaina ed eroina, otto posti di blocco, 42 veicoli controllati, 124 persone identificate e oltre 200 fra carabinieri, poliziotti e finanzieri impegnati. È il bilancio dell'operazione interforze di questa mattina nel centro storico di Sassari, disposta dal comitato provinciale per la sicurezza coordinato dalla Prefettura.

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia locale hanno cinto d'assedio i quartieri della città antica, eseguendo numerose perquisizione nelle abitazioni e verificando la regolarità delle attivirà commerciali.

In particolare i controlli si sono concentrati sul rione San Donato, dove nel corso dell'ultimo mese si sono verificati diversi episodi di violenza, con sparatorie, risse, inseguimenti e dove si svolgono tra il terrore dei residenti attività di spaccio di droga e di prostituzione.

Durante il blitz di stamattina la Squadra mobile della questura di Sassari ha arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina, altre quattro sono state sanzionate per possesso di marijuana e diversi esercizi commerciali sono stati multati per violazioni amministrative.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA