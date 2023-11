Al via i festeggiamenti per apertura del teatro Carmen Melis

La sontuosa Nona Sinfonia di Beethoven, tra i più grandi capolavori della storia della musica, dà il la, sabato 2 dicembre alle 20.30 al Lirico di Cagliari, ai festeggiamenti per l'inaugurazione del Teatro Carmen Melis.

L'apertura del "ridotto", spazio di 330 posti tra il Lirico e piazza Nazzari, si attendeva da anni. Il taglio del nastro è previsto per il 7 dicembre alle 19.

Intanto via a un cartellone dal 2 all'8, tra serate musicali e incontri e che si apre dunque con un concerto sinfonico-corale. "Vuole anche essere di buon augurio per gli anni a venire. Nel quarto movimento (Finale) si ascolta il celeberrimo "Inno alla gioia" su testo di Friedrich von Schiller, attraverso il quale il geniale compositore invita tutti alla fratellanza universale", si legge nella nota.

A guidare orchestra e coro sarà il direttore spagnolo Jaume Santonja che ritorna sul podio del Lirico dopo il successo dei concerti della scorsa primavera e che dirigerà La bohème, in programma dal 21 dicembre.

I ruoli solistici sono affidati al soprano Marigona Qerkezi, al mezzosoprano Natalia Gavrilan, al tenore Matteo Desole e al basso Dongho Kim.

Con l' inaugurazione del nuovo teatro poi, si chiudono i festeggiamenti per il trentennale della struttura che accoglie la Fondazione cagliaritana (1993-2023).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA