Adelphoe di Terenzio diventa un film grazie a studenti Sassari

L'Adolphoe di Terenzio diventa un film. A realizzarlo gli studenti del Liceo classico, musicale e coreutico "D. A. Azuni" di Sassari, che proprio in questi giorni hanno iniziato le riprese di un cortometraggio ispirato a una delle opere più famose dell'autore latino.

Il progetto è realizzato nell'ambito del "Piano nazionale cinema e immagini per la scuola" promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell'Istruzione e del merito, si chiama "Cinema e commedia - Adelphoe di Terenzio".

È nato due anni fa coinvolgendo studenti, docenti e altro personale dell'istituto e ora raggiunge il suo culmine con l'inizio delle riprese del cortometraggio prodotto in collaborazione con la società di produzione Aguaplano, per la regia e il montaggio di Matteo Manunta e la sceneggiatura di Sergio Scavio.

Protagonisti sono i ragazzi del Liceo, che da due anni lavorano alla realizzazione del progetto partecipando a ogni fase di costruzione del film grazie ai laboratori e alla supervisione di professionisti come Silvio Grasselli, Silvio Farina (fotografia), Luca Noce (scenografia), Gianfranco Deiana (costumi), Consuelo Pittalis (recitazione), cui si aggiungono Andrea Campus (suono), Vincenzo Desole (aiuto regia), Gavino Tilocca (organizzazione), Serena Lo Giudice (trucco e parrucco), Giulia Camba (montaggio), con il contributo delle insegnanti Maria Grazia Murineddu e Evelina Grixoni, e del dirigente scolastico Antonio Deroma.

Una trentina di studenti si sono messi in gioco per imparare l'arte del cinema in ogni suo aspetto, partecipando alla stesura della sceneggiatura e adattando il testo dell'Adelphoe a una visione cinematografica e attuale per raccontare in chiave contemporanea, e sempre nello spirito della commedia, il dilemma senza tempo dell'educazione dei figli.

Gli allievi del Liceo hanno frequentato i laboratori di fotografia, recitazione, scenografia e appreso le tecniche della regia, del suono e del montaggio, oltre che la magia dei costumi e del trucco e parrucco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA