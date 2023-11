Variazione di bilancio: 2 milioni per vaccino contro lingua blu

La Sardegna corre ai ripari contro la nuova ondata di lingua blu che sta investendo l'Isola.

Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento alla variazione di Bilancio che stanzia due milioni di euro destinati all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l'approvvigionamento del vaccino contro il sierotipo Btv 8 circolante nell'Isola.

Per il 2022 era stata assegnata la somma di 800mila euro ma, come si legge nel testo del correttivo, considerato che nel mese di novembre è stata confermata la positività del sierotipo 8 in alcuni campioni prelevati da diversi allevamenti del Medio Campidano e dell'Oristanese, la cifra ora è stata incrementata.

"Considerata la nuova incursione del virus - si legge -. Si ritiene quanto mai necessario attivare la procedura di acquisizione del relativo vaccino".



