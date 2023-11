Travolte da un'auto sul marciapiede a Cagliari, gravi due donne

Travolte da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. E' accaduto oggi in via Santa Maria Chiara a Cagliari. Ferite due donne, trasportate in codice rosso al Brotzu e al Policlinico. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 72. Due auto si sono tamponate e una delle vetture, a causa dell'impatto, è finita sul marciapiede travolgendo una giovane e una anziana.

Gli automobilisti si sono subito fermati per soccorrere le due ferite. Sul posto sono poi arrivate due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale. Le donne sono state trasportate in ospedale, con assegnato un codice rosso per dinamica, non sarebbero in pericolo di vita. La polizia locale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA