Regionali '24: Moro, 'senza i sardisti centrodestra perde'

"Senza il Psd'Az il centrodestra perde le elezioni". Lo ha dichiarato questa mattina il presidente dei sardisti, Antonio Moro, ai microfoni di Radio Giornale Radio. "La partecipazione del Psd'Az è fondamentale per la coalizione: lo schema con solo la destra italiana non è mai stato accolto positivamente dai sardi", ha precisato l'assessore regionale dei Trasporti della Giunta Solinas rispondendo alle domande sul cammino verso le prossime Regionali del 2024.

Sull'alleanza che si è ricompattata la scorsa settimana durante il vertice in un hotel cagliaritano, dopo l'uscita di Fdi contro la ricandidatura di Solinas, Moro spiega che in quel tavolo "non è stato formalizzato alcun veto, ma nessuno può mettere veti". Per Moro "alla base dell'accordo programmatico con FdI c'è la guida sardista della coalizione. Se questo accordo viene meno, prenderemo altre decisioni con coraggio", ha avvisato.

L'alleanza per i Quattro mori si costruisce solo sulla base dei programmi e sull'ipotesi di un avvicinamento al candidato del centrosinistra Renato Soru, Moro precisa che "adesso è prematuro parlarne: abbiamo dimostrato di avere come primo obiettivo mantenere unita la nostra coalizione".



