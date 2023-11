In un anno 722mila risposte al NUE112 per le emergenze

Dall'1 marzo scorso tutti i cittadini sardi e i turisti presenti sull'Isola hanno come unico riferimento per le emergenze e le richieste di soccorso il numero unico europeo 112. Il primo distretto coinvolto, dal quale ha preso il via il servizio svolto in accordo tra Areus, le prefetture, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le capitanerie, è stato quello di Olbia partito il 29 novembre 2022. Si è poi passati all'attivazione progressiva di tutti gli altri distretti dell'Isola.

La centrale unica di risposta di Sassari, in questo primo anno di attività, ha filtrato complessivamente 722mila chiamate di cui solo il 48 per cento appropriate; una media di duemila chiamate al giorno nei mesi invernali con incrementi significativi nei mesi estivi che hanno fatto registrare picchi di ottomila chiamate al giorno.

"Oltre il 52 per cento delle chiamate 'improprie' ed erronee sono state gestite e risolte direttamente dalla centrale CUR112, senza un passaggio alle centrali di secondo livello", ha spiegato Michela Cualbu, direttrice del NUE112 Regione Sardegna. Delle 346 mila richieste inoltrate dalla centrale agli enti preposti, circa il 47,8 per cento sono state gestite dal soccorso sanitario 118, il 35,6 per cento dalle forze dell'ordine, il 16,32 per cento dai vigili del fuoco e la restante percentuale dello 0,2 per cento dalla Capitaneria.

Grazie a questo servizio sono stati ridotti anche i tempi di attesa: la centrale unica di risposta di Sassari risponde alla chiamata dell'utente in quattro secondi. Inoltre in questo primo anno di attivazione, sono tanti i sardi che hanno scaricato l'app "Where are U" collegata direttamente alla CUR NUE112. L'applicazione, pensata soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità, fa partire la richiesta d'aiuto tramite chat o telefonata muta, rendendo più precisa la localizzazione del chiamante. In occasione dell'anniversario del NUE112 la centrale unica di risposta di Sassari ha ospitato alcune scolaresche cittadine che hanno visto da vicino il lavoro svolto dagli operatori della centrale.



