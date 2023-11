Una app per accompagnare il turista nell'esperienza di Sardegna

Un'applicazione mobile dedicata alla promozione turistica e fornire suggerimenti durante la vacanza e informazioni su eventi, luoghi e servizi dell'Isola, così da accompagnare il turista durante la sua esperienza in Sardegna. Si chiama "Sardinia" ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Crs4 e Sardegna ricerche. Il nuovo canale digitale è strutturato in diverse sezioni ('Brand'; 'Dove andare'; 'Cosa fare'; 'Itinerari'; 'Eventi'; 'Strutture ricettive'), contiene testi, contenuti multimediali (video, immagini, audio) e interattivi (3D, virtual tour, realtà virtuale) ed è scaricabile sia in versione Ios che Android. "Sardinia vuole accrescere la diffusione del brand turistico Sardegna anche nei mercati internazionali - ha detto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, - La app è funzionale e innovativa, completa nei contenuti, che sono rivolti a differenti categorie di utenti in base ai loro interessi, è di facile esplorazione dei contenuti e ha una modalità di ricerca semplice, intuitiva e immediata. Abbiamo curato particolarmente l'interfaccia grafica e la navigazione, che può essere personalizzata con le proprie preferenze. Inoltre, valorizza l'esperienza sull'Isola attraverso la georeferenziazione dei contenuti, e rappresenta un riferimento e un supporto in tutte le fasi del viaggio. L'interazione con gli utenti/turisti è basata su una mappa e sui relativi punti di interesse".

"Ovviamente, sarà in costante aggiornamento e, dopo un primo test effettuato con oltre 100 studenti delle scuole superiori e della facoltà di informatica, dai quali abbiamo ricevuto e accolto tanti suggerimenti, aspettiamo ulteriori segnalazioni dai nuovi utenti", ha concluso l'assessore del Turismo.



