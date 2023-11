Sequestrate tonnellate di marijuana, 5 arresti nel sud Sardegna

Cinque persone arrestate e due tonnellate di marijuana sequestrate. È il bilancio della maxi operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Iglesias.

I militari dopo una serie di appostamenti e una minuziosa attività investigativa hanno individuato nelle campagne di Decimomannu un deposito in cui la marijuana veniva fatta essiccare e conservata.

Almeno due le tonnellate di droga sequestrate. Al momento non si conoscono altri dettagli del blitz che ha visto impegnati decine di carabinieri. Sono ancora in corso perquisizioni e posti di blocco.



