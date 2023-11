Landini 'la manovra del governo è sbagliata e da cambiare'

"Siamo qui per cambiare la legge finanziaria del governo che è sbagliata e per cambiare le politiche insufficienti ad affrontare i temi fondamentali: l'aumento dei salari, gli investimenti sulla sanità pubblica, il superamento della precarietà nel lavoro e la riforma delle pensioni con quella fiscale. Abbiamo bisogno di fare investimenti per creare lavoro per evitare che i nostri giovani se ne vadano dal paese". Ha risposto così ai giornalisti il segretario della Cgil Maurizio Landini a Cagliari per il corteo partito da viale Trento, di fronte al palazzo della Regione sarda, e che si concluderà intorno alle 12.30 in piazza del Carmine.

"Riguardo alle riforme fiscali, bisogna andare a prendere i soldi dove sono - ha aggiunto il leader della Cgil -, combattere l'evasione fiscale, far pagare le tasse a chi non le paga, tassare le rendite finanziarie e immobiliari e smetterla di tassare i lavoratori dipendenti e fare cassa su di loro".

"Si rimetta al centro a ogni livello, sia regionale che nazionale, la persona e il lavoro - ha incalzato -. Il livello di precarietà e sfruttamento sul lavoro non è accettabile. Il senso delle giornate di mobilitazione è questo: è il momento di ascoltare chi lavora, chi paga le tasse e tiene in piedi questo paese".



