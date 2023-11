Albero caduto sulla scuola, due istituti chiusi il 28 e 29

Le sedi del Convitto Nazionale e del XVII Circolo didattico di via Flavio Gioia resteranno chiuse, con la conseguente interruzione delle attività scolastiche, martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2023. La decisione è stata adottata per consentire agli operatori incaricati, la rimozione in sicurezza dell'esemplare di pino d'Aleppo alto circa 20 metri, all'interno del giardino scolastico, sradicatosi sabato a causa del forte vento, causando una serie di criticità che sono ancora in corso di risoluzione.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo sfoltimento della chioma e all'alleggerimento di parte del tronco centrale. Nella stessa giornata l'impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino, collaborando con i Vigili del Fuoco, è intervenuta delimitando e mettendo in sicurezza l'area con transenne per interdire l'accesso dei non addetti ai lavori.

Oggi, ha ripreso i lavori proseguendo con l'alleggerimento della massa dell'imponente albero e sgomberando l'area dal materiale vegetale presente a terra.

In considerazione delle dimensioni e del posizionamento dell'albero, bisognerà però imbragarlo e movimentarlo con l'ausilio di una autogru di dimensioni eccezionali.



