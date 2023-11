Albero cade e si poggia su una scuola a Cagliari, nessun ferito

"Un gigantesco albero si è schiantato ieri sera, a causa del forte vento, nella facciata della scuola di via Talete a Cagliari e solo per fortuna in quel momento non vi erano alunni e insegnanti nel cortile, perché la scuola era chiusa". A darne notizia è il consigliere comunale Marcello Polastri. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il grande pino. "Tuttavia è ancor oggi 'appoggiato', dopo il suo parziale collasso durante l'improvviso schianto, sulle finestre di alcune aule di conseguenza rabbuiate - spiega Polastri - È viva e ben comprensibile la preoccupazione -di alcuni e gentili che oggi non hanno potuto varcare la soglia di alcune aule".

Il consigliere, alla guida della Commissione sicurezza, si è già rivolto agli enti competenti affinché albero e facciata della scuola siano presto messi nelle condizioni di normalità.

"Urge infatti - conclude Polastri - mettere in sicurezza albero e annessi edifici, la Scuola e il vicino Convitto, come da richiesta avanzata anche per altre analoghe situazioni" .





