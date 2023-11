Calcio: Cagliari, Ranieri aspetta Lapadula e Luvumbo

Il Cagliari aspetta Lapadula, Luvumbo e Shomurodov: sono in arrivo, ma il viaggio è lungo e potrebbero partecipare solo all'ultimo allenamento di sabato.

Gli altri nazionali in giro per il mondo sono quasi tutti a disposizione di Ranieri in vista della gara di domenica contro il Monza. Rientrati alla base Prati, Wieteska e Hatzidiakos.

Pavoletti e Petagna, che si sono allenati per due settimane sotto gli occhi del mister, sono gli attaccanti che hanno più chance di giocare contro i brianzoli. Per gli altri poche sedute ad Assemini e condizioni tutte da verificare. Dietro i due ex Napoli, c'è Luvumbo: a Ranieri l'ultima decisione sull'impiego dal primo minuto dell'angolano reduce da due gare con la sua nazionale. Ancora da verificare se si potrà unire domani mattina al resto della squadra. A quel punto avrebbe due sole sedute a disposizione per convincere il tecnico.

Per quanto riguarda il reparto offensivo rimane il punto interrogativo su Oristanio: anche oggi per l'under 21 allenamento differenziato anche se a ritmo più sostenuto rispetto ai giorni precedenti. Ma il tecnico spera di portarlo almeno in panchina. Ci sono anche Desogus e Pereiro. Ma anche Mancosu, che per recuperare bene non ha giocato nemmeno l'amichevole con la Nuorese, potrebbe essere rilanciato dal primo minuto dietro le due punte.

Ancora personalizzato per Nandez e Capradossi. Per quanto riguarda la biglietteria si va verso il sold-out: già 16mila posti prenotati tra abbonati e tagliandi per il match di domenica alle 12.30.



