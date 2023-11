Applausi per chiusura stagione concerti al Lirico Cagliari

Un concerto raffinato ed emozionante, tra toni intimistici e virtuosismi musicali e che riflette appieno l'atmosfera romantica.

Si è chiuso nel segno della grande musica, in un recital per clarinetto e piano, la stagione di concerti del teatro Lirico di Cagliari.

Grandi protagonisti, ieri sera, due nomi noti al pubblico cagliaritano, Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ed Enrico Pace, solido pianista dal curriculum internazionale.

Un concerto cameristico di gran classe che si configura come un dialogo a distanza tra due grandi compositori del romanticismo, Brahms e Schumann. Dalla dimensione intimistica delle Tre Romanze e Phantasiestücke di Schumann al gioco armonico delle Sonate brahmsiane, la 1 e la 2, Carbonare e Pace hanno offerto una lettura convincente e seducente.

Un concerto di taglio romantico con la dimensione sognante, sospesa di Schumann e gli slanci, i colori e le sfumature di Brahms. In evidenza l'affiatamento e l'intesa tra i due solisti, con il pubblico che, prima e dopo il bis concesso, si abbandona ai calorosi applausi finali.

Si è così conclusa la stagione dei concerti con 18 serate divise tra concerti sinfonico-corali, sette sinfonici e sei cameristici.



