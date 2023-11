Progetto contro la violenza di genere, premiazione a Cagliari

Giovedì 23 novembre, alle 12, nell'aula Magna "Mario Carta" della facoltà di Ingegneria e architettura di Cagliari, si svolgerà la cerimonia di premiazione del progetto grafico del totem che si è aggiudicato il concorso di idee "Un Progetto per cancellare la violenza di genere". Il totem premiato, recante la frase vincitrice del precedente concorso "Un pensiero per cancellare la violenza di genere", verrà posizionato accanto alla "panchina rossa", situata nel giardino del campus di via Marengo.

La cerimonia rientra tra le iniziative programmate per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne e sarà occasione per ricordare le tante vittime di femminicidio, non ultima la giovane studentessa veneta Giulia Cecchettin. All'evento prenderanno parte il Rettore di Cagliari, Francesco Mola, il presidente della facoltà di Ingegneria e architettura Daniele Cocco, il direttore del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Giorgio Massacci, la direttrice del centro Interdipartimentale Cagliari AccessibilityLab, Caterina Giannattasio e Michele Mascia del Comitato Unico di Garanzia (Cug).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA