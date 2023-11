Giustizia: aprono anche a Budoni e Ozieri uffici di prossimità

Continuano le aperture degli uffici di prossimità nell'isola. Questa mattina sono stati inaugurati quello nel Comune di Budoni, nato in collaborazione con il Comune di San Teodoro, e quello di Ozieri in collaborazione con i Comuni di Ittireddu, Mores, Tula, Nughedu San Nicolò.

Negli uffici, nati per rendere i servizi della giustizia più vicini ai cittadini, si potranno ricevere informazioni, presentare istanze relative alla volontaria giurisdizione e compiere operazioni che non richiedano l'ausilio di un avvocato senza dover andare in uno dei sei tribunali ordinari della Sardegna.

Il calendario delle inaugurazioni è partito il 13 novembre a Olbia e Trinità d'Agultu e interesserà 21 Comuni, per tutto il mese di novembre e dicembre; gli eventi sono organizzati dal Centro regionale di Programmazione in collaborazione con i Comuni e le Unioni dei Comuni firmatari dei Protocolli d'intesa e con i Tribunali.

Domani 22 novembre, alle 15, verrà inaugurato l'ufficio di prossimità nel Comune di San Basilio, in collaborazione con il Tribunale di Cagliari,e nel pomeriggio l'Unione dei Comuni della Trexenta inaugurerà la sede di Guasila, a seguire è prevista l'inaugurazione della sede di Sanluri da parte dell'Unione dei Comuni della Marmilla. "Questo progetto nato nel 2020, così importante nell'ambito dei servizi al cittadino e del miglioramento della qualità della vita, non avrebbe potuto vedere la luce. Mi piace pensare che da qui partiamo per un percorso generale che possa portare all'ampliamento dei servizi al cittadino", ha affermato l'assessore regionale alla Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino durante l'inaugurazione dell'ufficio di prossimità a Budoni.



